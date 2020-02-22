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Başkan Erdoğan'dan Bergama'da önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 22.02.2020, 19:54

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Bergama'da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine de değinerek, "Putin ile dün konuştum. Merkel ve Macron'a da ifade ettim 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz ve bu meseleyi konuşacağız." açıklamasında bulundu.

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