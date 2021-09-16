Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cacabey Meydanı'nda "2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Cacabey Meydanı'nda "2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı" etkinliklerinde önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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