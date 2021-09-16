Başkan Erdoğan'dan Cacabey Meydanı'nda "2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı" etkinliklerinde önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-cacabey-meydaninda-2021-unesco-ahi-evran-anma-yili-etkinliklerinde-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cacabey Meydanı'nda "2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık." dedi.