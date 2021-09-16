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    Başkan Erdoğan'dan Cacabey Meydanı'nda "2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı" etkinliklerinde önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 16.09.2021, 15:45

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cacabey Meydanı'nda "2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık." dedi.

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