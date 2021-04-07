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    Başkan Erdoğan'dan CHP'ye İzmir salvosu: Şu İzmir'in bir haline bakın

    Giriş Tarihi: 07.04.2021, 12:53

    Partsinin grup toplantısında Konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi geldi. Erdoğan, "Bir günden bir güne bu zatın ağzından, 'tamam, pek çok eksik ve hatta yanlış var ama memlekette şöyle iyi bir şey de yapıldı' sözünü duymadık. Tam tersine CHP Genel Başkanı ve şürekası, tüm konuşmalarında, hafıza-i beşerin nisyanına güvenerek, yarısı yalan, yarısı yanlış bir sürü iddia ortaya atıyorlar. Kendisi İzmir milletvekili. İzmir’e bir bak. İzmir’e neler yaptı bu iktidar? Çevre illerle, hatta uzak illerle, başta İstanbul, Ankara olmak üzere, buralara ne gibi bağlantılar yapıldı? Ne gibi yatırımlarla İzmir buralara bağlandı? CHP'nin geçmişinden bugüne İzmir'e yapılmış en ufak bir yatırım var mı?" sözleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklendi.

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