  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi

    Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi

    Giriş Tarihi: 23.09.2020, 13:03

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşecek.

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştireceği video konferans görüşmesinin saat 16.30'da, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştireceği telefon görüşmesinin de saat 18.00'de başlayacağı belirtildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz diplomasisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Türkiye, Ege'de ikinci kez Navtex ilan etti
    Türkiye, Ege'de ikinci kez Navtex ilan etti
    Başkan Erdoğan BM'de salgın mesajı
    Başkan Erdoğan BM'de salgın mesajı
    Kirlilik ve pis koku devam ediyor!
    Kirlilik ve pis koku devam ediyor!
    Merkel ve Michel ile üçlü video konferans
    Merkel ve Michel ile üçlü video konferans
    CHP’li Ahmet Aras, belediye arazisini gasp etti!
    CHP’li Ahmet Aras, belediye arazisini gasp etti!
    İzmir-Antalya arası 3 saate düşecek!
    İzmir-Antalya arası 3 saate düşecek!
    Türkiye, Ege'de ikinci kez Navtex ilan etti
    Türkiye, Ege'de ikinci kez Navtex ilan etti
    Başkan Erdoğan BM'de salgın mesajı
    Başkan Erdoğan: (Kovid-19) Salgınla birlikte 'Dünya Beşten Büyüktür' tezinin haklılığını bir kez daha görmüş olduk
    Kirlilik ve pis koku devam ediyor!
    İzmir Körfezi'nde kirlilik sorunu devam ediyor!
    Merkel ve Michel ile üçlü video konferans
    Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü
    CHP’li Ahmet Aras, belediye arazisini gasp etti!
    CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye arazisini gasp etti
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklamalar
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan önemli açıklamalar