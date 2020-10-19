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    Başkan Erdoğan'dan İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 19.10.2020, 12:44

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Samimi bir muhasebeyle geçtiğimiz 18 yılda her alanda, tarihi eserlere ve hizmetlere imza attığımızı ama eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadığımızı düşünüyorum." dedi.

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