Başkan Erdoğan'dan İmam Hatip Okulları Sempozyumu'nda önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-imam-hatip-okullari-sempozyumunda-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslararası Sempozyumu"nun açılışına katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, imam hatiplerin 70 yıllık yolculuğunu adım adım anlattı, çekilen zulümlere dikkat çekti. Erdoğan, kat sayı kararının kaldırılması ve 4+4+4 sistemi ile imam hatip ortaokullarının yeniden açılmasının altını çizdi, "Fetret dönemini hamdolsun biz sonlandırdık." dedi. Erdoğan, CHP'nin bugüne kadar milletle hesaplaşmasını hep imam hatipler üzerinden yaptığını söyledi.