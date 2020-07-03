Başkan Erdoğan'dan Levent Camii’nin temel atma töreninde önemli mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-levent-camiinin-temel-atma-toreninde-onemli-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İstanbul’daki Levent Camii için temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirdi.. Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olan Süleymaniye'den esinlenerek inşa edilecek cami, bölgenin en büyük ibadethanesi olacak. Ayrıca deprem gibi afet durumlarında acil toplanma alanı olarak da kullanılabilecek. Erdoğan, "Dedik ya Levent'ler buradan geçti. Öyleyse baş Levent'in adını koyalım. Dedik ki, adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olsun" ifadelerini kullandı. Erdoğan Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikası patlaması ile ilgili, "Sakarya'daki patlamayla ilgili tüm bakanlıklarımız kurumlarımız yoğu bir çalışma içindedir ve şu anda kontrol altına alınmıştır. Can kaybının daha fazla artmamasını umuyoruz." dedi.