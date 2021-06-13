Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Müttefiklerimizle ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi önemli mesajlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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