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    Başkan Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi önemli mesajlar

    Giriş Tarihi: 13.06.2021, 15:07

    Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, NATO Zirvesi'ne ilişkin, "Müttefiklerimizle ittifaka verdiğimiz önemin altını bir kez daha çizeceğiz." dedi.

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