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    Başkan Erdoğan'dan “Preveze Deniz Zaferi’nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü” mesajı

    Giriş Tarihi: 26.09.2020, 14:34

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Son dönemde dünyada ve özellikle Akdeniz’de yaşanan hadiseler, bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini göstermektedir. Mavi Vatanımızı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve çıkarlarımızı korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam etmekteyiz" dedi.

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