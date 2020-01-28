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Başkan Erdoğan'dan Senegal'de önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 28.01.2020, 17:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, "İdlib'den sınırlarımıza doğru hareketlenme söz konusu. Buna karşılık tedbirlerimizi almış bulunuyoruz." dedi. Libya konusuna değinen ve önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan "Hafter'in işi çözme derdi yok, tam aksine. Wagner var arkasında, onun arkasında kimlerin olduğu belli. Bunlar lejyonerler. (Hafter) Şu anda onun ne Libya'da ne uluslararası camiada resmi hiçbir kimliği ve kişiliği yoktur." şeklinde konuştu.

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