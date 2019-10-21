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Başkan Erdoğan'dan 'TRT World Forum 2019'da flaş mesajlar!

Giriş Tarihi: 21.10.2019, 12:37

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2019'da gündeme dair açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı ve sonrasında ABD ile varılan mutabakata değinen Erdoğan, "Hiçbir zaman Türkiye olarak 17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütüyle masaya oturmadık, oturmayız ve oturmayacağız." şeklinde konuştu.

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