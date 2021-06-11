Başkan Erdoğan’dan Üsküdar’daki vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-uskudardaki-vatandaslara-kentsel-donusum-cagrisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımıyla Şehriban Hatun Camii ibadete açıldı. Başkan Erdoğan cuma çıkışı önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın Üsküdar'da devam eden kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili vatandaşlara çağrı yaparak, "Eğer bu şekilde yapmazlarsa belediye önüne giderek oturma eylemi yapın. Ben de yanınıza geleceğim." dedi.