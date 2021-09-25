Başkan Erdoğan’dan yurt provokasyonuna sert tepki

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-erdogandan-yurt-provokasyonuna-sert-tepki" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Üniversite öğrencileri üzerinden yürütülen "barınamıyoruz" provokasyonuna da tepki gösteren Erdoğan, "Yalan yanlış kişileri banklara yatırdılar. Yurt kapasitelerini hiç bir dönem olmadığı kadar tırmandırdık. Son günlerde üniversite öğrencileriyle ilgili çirkin bir kampanya sürdürülüyor. Yalan söylüyorlar." ifadelerini kullandı.