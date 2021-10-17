Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlid'ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mevlid Kandili paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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