Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mevlid Kandili paylaşımı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/baskan-recep-tayyip-erdogandan-mevlid-kandili-paylasimi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlid'ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.