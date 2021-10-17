  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mevlid Kandili paylaşımı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mevlid Kandili paylaşımı

    Giriş Tarihi: 17.10.2021, 22:43

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlid'ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Mevlid Kandili paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı
    Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı
    İzmir’de metro ve tramvaylar kontak kapatacak! 627 işçi greve gidiyor
    İzmir'de metro ve tramvaylar kontak kapatacak! 627 işçi greve gidiyor
    İzmir’de kanlı düğün! Gözaltı sayısı arttı
    İzmir'de kanlı düğün! Gözaltı sayısı arttı
    4 yaşındaki kız kazada, teyzesi de taziyede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
    4 yaşındaki kız kazada, teyzesi de taziyede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
    Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi dilidir
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi dilidir
    Muğla’da tarım arazilerini su bastı
    Muğla'da tarım arazilerini su bastı
    Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi dilidir
    Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu açıklama bir suçtur bu dil darbe dönemi dilidir
    Başkan Erdoğan ve Merkel’den ortak basın açıklaması
    Başkan Erdoğan ve Merkel'den ortak basın açıklaması
    Merkel’den veda ziyareti
    Merkel'den veda ziyareti! Başkan Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldi
    İzmir Büyükşehir’e kötü koku tepkisi!
    İzmir Büyükşehir'e kötü koku tepkisi!
    İYİ Partili Gökçeada Belediyesi’nden tepki çeken karar! Yıldızkoy imara açılıyor
    İYİ Partili Gökçeada Belediyesi'nden tepki çeken karar! Yıldızkoy imara açılıyor
    Başkan Erdoğan’dan İmam Hatip Okulları Sempozyumu’nda önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan İmam Hatip Okulları Sempozyumu'nda önemli açıklamalar