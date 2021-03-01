  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Belediye araçları canlı yayında fena yakalandı! İzmir’de çevre katliamı

    Belediye araçları canlı yayında fena yakalandı! İzmir’de çevre katliamı

    Giriş Tarihi: 01.03.2021, 13:57

    İzmir şu sıralar sık sık atık moloz haberleriyle gündemde. Neredeyse har hafta farklı bir alandan haberler geliyor. Bu sefer katliamı yapan ise belediyenin ta kendisi oldu. Gaziemir Belediyesi’nin temizlik araçları ve ekipleri ilçedeki ormanlık alana harfiyatları dökerken yakalandı. Canlı ayında yaşanan olayda ekipler kamyon ile getirdikleri kum ve harfiyatı, molozlarla dolu alana bırakırken görülüyor.

    İzmir'in Gaziemir ilçesindeki yeşil alana kaçak dökülen moloz ve hafriyat, çevre kirliliği yarattı. Şehrin birçok noktasındaki ormanlık alanlarda kaçak moloz ve hafriyat dökümü sebebiyle kirlilik yaşanırken, bir kaçak döküm olayı da Gaziemir ilçesinde meydana geldi. İlginç olan ise bu sefer kaçak olarak molozları dökenin belediye araçları olmasıydı.

    İlçede moloz çöplüğüne dönen yeşil alana gelen Gaziemir Belediyesi ekipleri, kamyonun arkasında kum ve molozları alana döktü. Belediyenin yaptığı bu çevre katliamı toplumun sağlığını direkt olarak etkiliyor, molozlardan bulaşan zehirli ve zararlı maddeler yer sularının tarımda ve içmek için tüketilmesiyle doğrudan insanları etkiliyor. Olay anı ise orada canlı yayın yapmakta olan A Haber ekipleri tarafından saniye saniye görüntülendi. Gelişmeleri A Haber muhabiri sefer Ayçe aktardı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Belediye araçları canlı yayında fena yakalandı! İzmir’de çevre katliamı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Aşırı süratli otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi
    Aşırı süratli otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi
    Türkiye o dönemde en hızlı büyüyen iki ülkeden birisi oldu! Berat Albayrak'ı hedef alanlara böyle anlattı
    Türkiye o dönemde en hızlı büyüyen iki ülkeden birisi oldu! Berat Albayrak'ı hedef alanlara böyle anlattı
    Türkiye salgın yılında yüzde 1,8 büyüdü
    Türkiye salgın yılında yüzde 1,8 büyüdü
    Afyonkarahisar'da çiğ köfte 'acılı' diye çalışanı yumrukladı, gözaltına alınıp serbest bırakıldı
    Afyonkarahisar'da çiğ köfte 'acılı' diye çalışanı yumrukladı, gözaltına alınıp serbest bırakıldı
    Sokak ortasında cesedi bulunmuştu! Moto kuryenin sır ölümü aydınlandı
    Sokak ortasında cesedi bulunmuştu! Moto kuryenin sır ölümü aydınlandı
    Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı!
    Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı!
    Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı!
    Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat paylaşımı!
    Tüm gözler kabine toplantısında! Kısıtlamalar esnetilecek mi?
    Tüm gözler kabine toplantısında! Kısıtlamalar esnetilecek mi?
    28 Şubat'ta neler yaşandı?
    28 Şubat'ta neler yaşandı?
    Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı
    Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı
    Başkan Erdoğan'dan Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılış töreninde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli açılış töreninde önemli açıklamalar
    İzmir'de selden zarar gören köprü 1 aydır onarılmadı! Vatandaşlar belediyeye tepkili
    İzmir'de selden zarar gören köprü 1 aydır onarılmadı! Vatandaşlar belediyeye tepkili