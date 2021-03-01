Belediye araçları canlı yayında fena yakalandı! İzmir’de çevre katliamı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/belediye-araclari-canli-yayinda-fena-yakalandi-izmirde-cevre-katliami" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir şu sıralar sık sık atık moloz haberleriyle gündemde. Neredeyse har hafta farklı bir alandan haberler geliyor. Bu sefer katliamı yapan ise belediyenin ta kendisi oldu. Gaziemir Belediyesi’nin temizlik araçları ve ekipleri ilçedeki ormanlık alana harfiyatları dökerken yakalandı. Canlı ayında yaşanan olayda ekipler kamyon ile getirdikleri kum ve harfiyatı, molozlarla dolu alana bırakırken görülüyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki yeşil alana kaçak dökülen moloz ve hafriyat, çevre kirliliği yarattı. Şehrin birçok noktasındaki ormanlık alanlarda kaçak moloz ve hafriyat dökümü sebebiyle kirlilik yaşanırken, bir kaçak döküm olayı da Gaziemir ilçesinde meydana geldi. İlginç olan ise bu sefer kaçak olarak molozları dökenin belediye araçları olmasıydı.

İlçede moloz çöplüğüne dönen yeşil alana gelen Gaziemir Belediyesi ekipleri, kamyonun arkasında kum ve molozları alana döktü. Belediyenin yaptığı bu çevre katliamı toplumun sağlığını direkt olarak etkiliyor, molozlardan bulaşan zehirli ve zararlı maddeler yer sularının tarımda ve içmek için tüketilmesiyle doğrudan insanları etkiliyor. Olay anı ise orada canlı yayın yapmakta olan A Haber ekipleri tarafından saniye saniye görüntülendi. Gelişmeleri A Haber muhabiri sefer Ayçe aktardı.