Binali Yıldırım ve Bakanlardan İzmir depremi hakkında flaş açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/binali-yildirim-ve-bakanlardan-izmir-depremi-hakkinda-flas-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Binali Yıldırım, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu. Evine girmek istemeyen vatandaşlara seslenen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Meteoroloji kontrol edildi. 5 gün içinde İzmir'de yağmur beklenmiyor" dedi.