  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Bodrum'da yine aynı manzara! Yaban domuzları ilçeye indi

    Bodrum'da yine aynı manzara! Yaban domuzları ilçeye indi

    Giriş Tarihi: 20.10.2020, 13:22

    Muğla’nın Bodrum ilçesine inen yaban domuzları çevredekiler tarafından görüntüledi. Bir süre yolda ve mahallede dolaşan domuzlar, sürücülere zor anlar yaşattı.

    Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum'da domuzu sürüsü, Bodrum-Milas Karayolu'nun Torba Mahallesi kesiminde yola indi. Bir süre yolda ve mahallede dolaşan domuzlar, sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücülerden Sedat Gökmen (50), otomobilini durdurup, sürünün yolun karşısına geçmesini bekledi. Gökmen, cep telefonu kamerasıyla yol kenarındaki arazideki sürüyü kaydetti.

    Gökmen'in sosyal medyada paylaştığı görüntülere, 'Artık korkmuyorlar ve ormanlık alanda gibi gezip, yiyecek arıyorlar', 'Yetkililer ve hayvanseverler ormanlık alanlara yiyecek atmalı', 'Yaban domuzları kendi alanlarında beslenmeli, aksi halde bir kaza veya sorun çıkacak' yorumları yapıldı.

    Domuz sürüsü daha sonra ormanlık alana giderek, gözden kayboldu.

    DHA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bodrum'da yine aynı manzara! Yaban domuzları ilçeye indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Azerbaycan ordusu Zengilan kent merkezini işgalden kurtardı
    Azerbaycan ordusu Zengilan kent merkezini işgalden kurtardı
    Başkan Erdoğan'dan İslam İş Birliği Teşkilatı'na video mesaj! Macron'a sert tepki gösterdi
    Başkan Erdoğan'dan İslam İş Birliği Teşkilatı'na video mesaj! Macron'a sert tepki gösterdi
    Kütahya'da dehşet verici ölüm! Bir anlık dikkatsizlikle...
    Kütahya'da dehşet verici ölüm! Bir anlık dikkatsizlikle...
    32 yıl sonra oğluna kavuştu!
    32 yıl sonra oğluna kavuştu!
    Kuruluş Osman 30. yeni bölüm fragmanı
    Kuruluş Osman 30. yeni bölüm fragmanı
    Park halindeyken hareket eden aracı içine atlayarak durdurdu
    Park halindeyken hareket eden aracı içine atlayarak durdurdu
    Azerbaycan ordusu Zengilan kent merkezini işgalden kurtardı
    Azerbaycan ordusu Zengilan kent merkezini işgalden kurtardı
    Başkan Erdoğan'dan İslam İş Birliği Teşkilatı'na video mesaj! Macron'a sert tepki gösterdi
    Başkan Erdoğan'dan İslam İş Birliği Teşkilatı'na video mesaj! Macron'a sert tepki gösterdi
    MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli Azerbaycan açıklaması
    MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli Azerbaycan açıklaması
    Narkotik ekiplerinden zehir tacirlerine şafak operasyonu!
    Narkotik ekiplerinden zehir tacirlerine şafak operasyonu!
    Şentop'tan Bakü'de Minsk grubuna tepki
    TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Minsk grubuna tepki: Beyin ölümü gerçekleşmiştir
    Film izler gibi izlediler... Bodrum’da bir otelin terasında çıkan yangın korkuttu
    Film izler gibi izlediler... Bodrum’da bir otelin terasında çıkan yangın korkuttu