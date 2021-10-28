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    Buca Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu

    Giriş Tarihi: 28.10.2021, 10:00

    İzmir’in CHP’li Buca Belediyesi’nde çöp ve katı atık ihalelerinde devleti 17,5 milyon lira kamu zararına uğrattıkları gerekçesi ile aralarında belediye personelinin de olduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah operasyon için düğmeye basılırken, Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise “Arkadaşlarımızın suçsuz olduğuna inanıyoruz” dedi

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada elde edilen bilgi ve evraklar ile MASAK ve bilirkişi incelemeleri sonucu, Buca Belediyesi'nin çöp ve katı atık ihalelerinde paravan şirketler kullanılarak kamunun 17,5 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi. Bunun üzerine İzmir Emniyeti operasyon için düğmeye bastı.

    12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
    Operasyonda, "İhaleye fesat karıştırma", "Edimin ifasına fesat karıştırma", "Zimmet" ve "Akaryakıt hırsızlığı" gibi suçları işlediği öne sürülen paravan şirketlerin sahipleri, çalışanları ve Buca Belediyesi'nde görevli personellerin de aralarında olduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Şüphelilerden Buca Belediyesi Temizlik İşleri eski Müdürü Atilla K. ve Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde amir olan Önder Güngör İ. ile Destek Hizmetleri Müdürü Cemal Y, personel Berat A, Bayram A, Metin T, Fevzi K, Cahit K, Murat K, Vahdettin Ö. ve Mehmet Fatih B. ile özel şirket çalışanı Bahar A. olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Şirket sahiplerinden Abdülaziz Y, Ramazan K. ile Yasmin Y'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

    Operasyonun belediyedeki Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile bazı alım-satım ihalelerini kapsadığı belirtildi. Şüphelilerin çöp ve katı atık ihalelerinde paravan şirket kullanarak kamuyu 17,5 milyon lira zarara uğrattıkları iddia edildi. Öte yandan, gözaltına alınanlardan Cemal Y, Vahdettin Ö. ile Murat K. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    'BİZ ARKADAŞLARIMIZA GÜVENİYORUZ'
    OPERASYONU değerlendiren Buca Belediyesi Başkanı Erhan Kılıç, "Dosyada ne olduğuna dair fazla bilgimiz yok. Ancak arkadaşlarımın masum olduklarını ve hukuksuz bir şey yapmadıklarını düşünüyorum. Soruşturmanın selahiyeti açısından çok fazla yorum yapmak da istemiyorum. Temennimiz arkadaşlarımızın kısa sürede serbest kalması ve görevlerinin başlarına dönmesidir" diye konuştu.

    MERT ALPDÜNDAR

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