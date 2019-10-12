 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > Çaldığı kamyoneti iki saat sonra geri getirdi

Çaldığı kamyoneti iki saat sonra geri getirdi

Giriş Tarihi: 12.10.2019, 15:38

Manisa'da Oto Galericiler Sitesi içerisinde bulunan galeriden çalınan kamyonet, yaklaşık iki saat sonra işletmeye yakın bir sokakta terk edilmiş olarak bulundu.

Olay, Şehzadeler ilçesine bağlı 2. Anafartalar Mahallesi'ndeki Oto Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Ali Özdem'e (29) ait oto galeride park halinde duran 45 NY 315 plakalı kamyonet, bugün saat 04.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyoneti, kot pantolon ve tişört giymiş, kar maskeli birinin çalıştırarak çaldığı görüldü. Manisa Oto Galericiler Sitesi Başkanı da olan işletme sahibi Ali Özdem, sabah iş yerini açmaya geldiğinde kamyonetin çalındığını fark etti. Özdem'in ihbarıyla, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik ve MOBESE kameralarını inceledi. Araştırma yapan ekipler, aracın galericiler sitesinin arkasındaki 1517 Sokak üzerinde terk edilmiş halde buldu. Çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden aracın 06.00 sıralarında sokağa aynı kişi tarafından terk edildiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araç, Özdem'e teslim edildi. Maskeli hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çaldığı kamyoneti iki saat sonra geri getirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Öcalan posterini delik deşik etti!
Öcalan posterini delik deşik etti!
Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj
Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj
Şehit annesi sözleriyle tüyleri diken diken etti!
Şehit annesi sözleriyle tüyleri diken diken etti!
Azez Şehidi Yunus Mermer'in ailesine yolladığı son görüntü yürekleri dağladı
Azez Şehidi Yunus Mermer'in ailesine yolladığı son görüntü yürekleri dağladı
Rasulayn kent merkezi kontrol altına alındı!
Rasulayn kent merkezi kontrol altına alındı!
Hercai 17. bölüm fragmanı izle
Hercai 17. bölüm fragmanı izle
Öcalan posterini delik deşik etti!
Öcalan posterini delik deşik etti!
Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj
Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiklerden mesaj
Şehit annesi sözleriyle tüyleri diken diken etti!
Şehit annesi Solmaz Günay sözleriyle tüyleri diken diken etti: Beni de götürün
Azez Şehidi Yunus Mermer'in ailesine yolladığı son görüntü yürekleri dağladı
Azez Şehidi Yunus Mermer'in ailesine yolladığı son görüntü yürekleri dağladı
Rasulayn kent merkezi kontrol altına alındı!
Rasulayn kent merkezi kontrol altına alındı!
Teröristlerden gazetecilere havanlı saldırı!
YPG'li teröristler yine gazetecileri hedef aldı