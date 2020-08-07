Çeşme'de güvenlik görevlilerince darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk Bakırköy Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Tam 6 saat ifade veren model, güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.
Çeşme'de darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk 6 saat ifade verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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