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    Yeniasır TV Gündem Çeşme'de darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk 6 saat ifade verdi

    Çeşme'de darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk 6 saat ifade verdi

    Giriş Tarihi: 07.08.2020, 09:46

    Çeşme'de güvenlik görevlilerince darp edildiğini iddia eden Ukraynalı model Daria Kyryliuk Bakırköy Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Tam 6 saat ifade veren model, güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

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