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CHP'den FETÖ tutuklusu Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'a destek!

Giriş Tarihi: 17.12.2019, 21:52

FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'a CHP yönetiminden destek geldi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan merkez yönetim kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, FETÖ'den tutuklanan başkan için ''Başkanımızın arkasındayız" ifadelerini kullandı.

FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'a CHP yönetiminden destek geldi. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan merkez yönetim kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak FETÖ'den tutuklanan CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'a sahip çıktı.

Mahkemenin kararını "darbe" olarak nitelendirdi.

CHP'DEN "KANAL İSTANBUL" TEHDİDİ
CHP sözcüsü Faik Öztrak bu açıklamaları Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan merkez yönetim kurulu toplantısının ardından yaptı.
Gündeminde "Kanal İstanbul" projesi de vardı. 'Hükümete 'projeden vazgeçin ''çağrısını yineleyen Öztrak, "Bu projeden derhal vazgeçilmelidir. Bu projeye kredi verecek olanlara şimdiden uyaralım İstanbululuların düşmanı olan bu projeye verilen kredileri iktidara geldiğimizde geri ödemeyiz. Kredileri açan finans kuruluşlarını da kara listeye alırız." diyerek tehditler savurdu.

Libya 'ya asker gönderilmesi konusuna da değindi Öztrak. CHP'nin, bu adımın karşısında olacağını dile getirdi.

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