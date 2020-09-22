CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye arazisini gasp etti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-bodrum-belediye-baskani-ahmet-aras-belediye-arazisini-gasp-etti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

2019 yılında CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilen Ahmet Aras'ın belediye arazisini gasp ettiği ortaya çıktı. Aras, 2013'te kiraladığı yaklaşık bir dönümlük arazideki binada ortağıyla işletme kurarak büyük bir yerel yönetim skandalına imza attı. Her fırsatta kendisini kaçak yapılaşmayla savaşan başkan olarak lanse eden Ahmet Aras, belediyeden kiraladığı binayı yalan beyanda bulunarak Hukuksuz yapı kayıt belgesi ile kaçak yapı dikti. Başkan olunca da üzerine çöktü.