CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 20 ayda suya yüzde 70 zam yaptı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/chpli-izmir-buyuksehir-belediye-baskani-tunc-soyer-20-ayda-suya-yuzde-70-zam-yapti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, suya yüzde 15 daha zam yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nden suya yapılacak olan yüzde 15'lik zam oranı oy çokluğu ile kabul edildi. AK Parti Grubu, Tunç Soyer'i göreve geldiği günden beri suya yüzde 70 zam yapmakla eleştirdi. Soyer ise kuraklığı bahane etti. İşte haberin detayları...