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    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken bir zam kararı daha!

    Giriş Tarihi: 12.08.2020, 14:48

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden tepki çeken bir zam kararı daha geldi. 8 ay içerisinde suya yaptığı 2. zam ile tepkileri çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi şimdi de İZELMAN anaokullarında yaptığı zam ile isyan ettirdi. Kentin çeşitli noktalarında 7 anaokulu bulunan Büyükşehir'e bağlı İZELMAN şirketi, aldığı kararla ilçe belediye personelinin çocuklarına enflasyonun kat be kat üzerinde tam yüzde 78.8 zam yaptı.Buna göre çocukları için İZELMAN anaokullarına 520 lira ödeyerek gönderen ilçe belediye personeli, bu yıl aylık tam 930 lira ödeyecek. Büyükşehir personelinin ödeyeceği rakam ise, 620 lira olacak. Tepki çeken kararı, Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, Ahaber canlı yayınında değerlendirdi.

    İzmir'de su zammına tepki!

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