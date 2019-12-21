Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini iddia eden CHP eski Milletvekili Sinan Aygün katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aygün, CHP’den aday olmayı kendisi teklif ettiğinde, ‘Ben bunu hakaret sayarım’ diyen Yavaş’ın daha sonra FETÖ’cü Ayhan Atalay’ın iknaları sonucu aday olduğunu iddia etti.
CHP'li Sinan Aygün'den flaş açıklamalar: Mansur Yavaş'ı FETÖ CHP'den aday yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.