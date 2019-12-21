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CHP'li Sinan Aygün'den flaş açıklamalar: Mansur Yavaş'ı FETÖ CHP'den aday yaptı

Giriş Tarihi: 21.12.2019, 12:42

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisinden 25 milyon rüşvet istediğini iddia eden CHP eski Milletvekili Sinan Aygün katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aygün, CHP’den aday olmayı kendisi teklif ettiğinde, ‘Ben bunu hakaret sayarım’ diyen Yavaş’ın daha sonra FETÖ’cü Ayhan Atalay’ın iknaları sonucu aday olduğunu iddia etti.

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