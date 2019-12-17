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CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'a FETÖ tutuklaması

Giriş Tarihi: 17.12.2019, 14:02

Urla Belediye Başkanı CHP’li Burak Oğuz, FETÖ üyesi olmak suçundan İzmir Adliyesi’nde savcıya ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Oğuz, cezaevine gönderildi. Yeni Asır Gazetesi Haber Müdürü Erhan Gülenç, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un tutuklanmasıyla ilgili detayları anlattı.

CHP'li Urla Belediye Başkanı tutuklandı
CHP'li Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz FETÖ suçlamasıyla tutuklandı

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