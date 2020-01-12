Devlet Bahçeli: Bunu söyleyenler tarih ve coğrafya cahilleridir

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/devlet-bahceli-bunu-soyleyenler-tarih-ve-cografya-cahilleridir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türkiye’nin olmadığı bir Orta Doğu veya Akdeniz tablosunda kuşun kurdun hayat hakkı olmayacaktır” dedi. Öte yandan Bahçeli, "Ne işimiz var Suriye'de ne işimiz var Libya'da? diyenler tarih ve coğrafya cahilleridir." şeklinde konuştu.