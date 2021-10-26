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    Devlet Bahçeli'den 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi: Soros'un kuryesi ve Gezi'nin azmettiricisidir

    Giriş Tarihi: 26.10.2021, 11:49

    Son dakika haberi... Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri ve Millet İttifakı'nı dürte dürte harekete geçirmiştir. Şirret bir oyun ve tehlikeli bir rol paylaşımı sözkonusudur. Türkiye'yi sıkıştırmak, bir sonraki tehditvari adımları tetiklemek için yapılmıştır. Emeller ortaya çıkmıştır. Bu harcın içinde CHP'den İP'ine kadar siyasi partilerin varlığı utanç kaynağıdır. Kavala Soros'un kuryesi, Gezi Parkı olaylarının azmettiricisidir." dedi.

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