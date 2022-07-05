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    Dublörlü arsa vurgununda yeni gelişme! Dolandırıcılardan akılalmaz yöntem

    Giriş Tarihi: 05.07.2022, 12:41

    İzmir'de 1, Manisa'da ise 2 ayrı dolandırıcılık olayında, sahipleri yurt dışında olan kişilere ait arsaları sahte kimlik ve dublör kullanarak değerinin altında satmaya çalıştıkları belirlenip gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i kadın, 3'ü tutuklandı. Manisa'daki dolandırıcılık girişimlerinde şüphelilerin aynı araziyi farklı kişilere satmaya çalıştığı belirtildi. Dolandırılmaktan son anda kurtarılan kişinin, şüpheliye tokat attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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    Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde 21 Mayıs'ta Tapu Müdürlüğü'ne giden R.Ö., isimli kadın, Hollanda'da yaşayan bir Türk vatandaşına ait 8 milyon TL değerindeki 671 metrekarelik arsayı 4 milyon 100 bin TL'ye satmak istedi. Ancak, sahte kimlikle yapılan işlemi fark eden personel, durumum polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis R.Ö.'yü gözaltına aldı.

    PARANIN KALAN KISMINI ALMAYA GELİNCE YAKALANDI
    Şüphelini Tapu Müdürlüğü'ne gelmeden 3 saat önce satmaya çalıştığı arsanın parasının 3 milyon 800 bin TL'lik kısmını EFT yoluyla aldığı belirlendi. Şüphelinin kalan 300 bin TL'yi de almak için Tapu Müdürlüğü'ne gelince yakalandığı tespit edildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    MANİSA'DA BENZER ŞEKİLDE DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ
    Benzer şekilde Manisa'da da iki olay yaşandı. Yunusemre ilçesindeki ilk olayda yine Hollanda'da yaşayan bir başka Türk vatandaşına ait 7 bin 61 metrekarelik bir arsa satılmak istendi. Sahte kimlikli şüpheli, 27 Nisan'da 30 milyon lira değerindeki arsayı 14 milyona satmak isterken tapu personeli tarafından fark edildi. Tapu personelinin ihbarı üzerine dolandırıcılık şüphelisi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

    KENDİSİNİ DOLANDIRMAK İSTEYEN ŞÜPHELİYE TOKAT ATTI
    Yunusemre ilçesindeki aynı arazi, bu defa 22 Haziran'da, içlerinde Hollanda'da yaşayan sahibine benzerliğiyle dikkati çeken bir dublörün de aralarında bulunduğu 6 kişi tarafından 16 milyon liraya sahte kimlikle satılmak istendi. Ancak, dolandırıcıların oyunu yine tutmadı. Tapu Müdürlüğü personeli durumu fark edip, durumu polise bildirip, 6 şüpheliyi yakalattı. Bu sırada dolandırılmaktan son anda kurtulan alıcı, şüphelilerden birine tokat attı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden M.B. tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla 5 kişi ise serbest bırakıldı.

    TAPU BÖLGE MÜDÜRÜ UYARDI
    İzmir Tapu ve Kadastro Bölge Müdürü Yusuf Meşhur, "Son dönemde, özellikle pandemiden sonra yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın arsalarıyla alakalı sahtecilik girişimleri gerçekleşti. Personelimizin dikkatli davranmasıyla sahte kimlik ve dublörlü satışlar önlendi. Daha önce Çiğli'de 2 ayrı olay önlenmişti. Son olarak İzmir'in Seferihisar ve Manisa'nın Yunusemre ilçesinde benzer teşebbüsler oldu. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın arazileri hedef alındı. Bir şebeke söz konusu" dedi.

    Vatandaşları uyaran Meşhur, "Özellikle e-devlet şifrelerinizi kimseyle paylaşmayın. Eğer birine şifrenizi verdiyseniz, şifrenizi değiştirin. Çünkü e- devlet şifresiyle her türlü işlem yapılabilmektedir. Bunun yanında e-devlette kayıtlı olan cep numaranızı zaman zaman kontrol edin. Kendi numaranız olmalı. Çünkü dolandırıcılar e-devlet şifresini ele geçirince ilk yaptığı iş, burada kayıtlı olan cep telefonu numarasını değiştirmek oluyor. Çünkü tapuda işlemi yapınca, bizden gönderilen tüm bilgiler o numaraya gidiyor. Bu nedenle duyarlı ve dikkatli olalım" diye konuştu.

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