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    Yeniasır TV Gündem Ermenistan, Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir pamuk fabrikasını vurdu

    Ermenistan, Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir pamuk fabrikasını vurdu

    Giriş Tarihi: 19.10.2020, 15:58

    Ermenistan, Azerbaycan ile ilan ettiği ateşkesi ihlal ederek bu ülkenin Terter kentindeki bir pamuk fabrikasına ağır topçu atışıyla saldırdı. O anlar canlı yayında kameralara anbean yansıdı.

    Ermenistan topraklarından, Terter'in Köçerli köyünde bulunan bir pamuk fabrikasına ağır topçu atışıyla saldırı düzenlenmesi sonucu büyük bir yangın çıktı.

    Bölgedeki yetkililer, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi paylaşmadı. Fabrikanın depo bölümünde çıkan yangın devam ediyor. Ermenistan tarafından bölgeye topçu atışları yoğun şekilde sürüyor. Saldırılar nedeniyle bölgeye kimsenin yaklaşmasına izin verilmiyor.

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