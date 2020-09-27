Ermenistan sabah saatlerinde Azerbaycan'a alçak bir saldırıda bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sivillerin hedef alındığı, çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Peki bu saldırının arka planında ne var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, canlı yayında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Ermenistan'dan Azerbaycan'a alçak saldırı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.