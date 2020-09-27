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    Ermenistan'dan Azerbaycan'a alçak saldırı!

    Giriş Tarihi: 27.09.2020, 09:26

    Ermenistan sabah saatlerinde Azerbaycan'a alçak bir saldırıda bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sivillerin hedef alındığı, çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Peki bu saldırının arka planında ne var? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, canlı yayında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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