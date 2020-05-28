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    Yeniasır TV Gündem Fazilet Durağı yalanını kabul eden Murat Ongun istifa edecek mi?

    Fazilet Durağı yalanını kabul eden Murat Ongun istifa edecek mi?

    Giriş Tarihi: 28.05.2020, 16:43

    İBB Sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağı yalanını itiraf etmesinin ardından istifa edecek mi? İBB Sözcüsü Murat Ongun, yalan söylediğini kabul etmesinin ardından görevden alınacak mı? Muhabir Erdal Kuruçay, İBB Sözcüsü Murat Ongun'un fazilet Durağı yalanını kabul etmesinin ardından yaşanan gelişmeleri aktardı...

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