Feriha Öz Acil Durum Hastanesi açılışı! Başkan Erdoğan'dan çarpıcı mesajlar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/feriha-oz-acil-durum-hastanesi-acilisi-baskan-erdogandan-carpici-mesajlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açıldı. Açılışa Başkan Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Ülkemize hizmet eden isimleri unutmayız. Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde, Türkiye hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hem de yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir" dedi. Öte yandan açılışta hitap eden Sağlık Bakanı Koca, "Kovid-19 pandemisi, sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu her zamankinden daha fazla gösterdi." açıklamasında bulundu.