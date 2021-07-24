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    Yeniasır TV Gündem Foça’da vatandaş isyanda! Yollar köstebek yuvasına döndü

    Foça’da vatandaş isyanda! Yollar köstebek yuvasına döndü

    Giriş Tarihi: 24.07.2021, 13:23

    İzmir’de yapılmayan yol vatandaşları isyan ettirdi. Görüntüler turizmin önemli merkezlerinden biri olan Foça’dan. Belediye su borusu döşemek için caddeyi kazdı fakat çalışmalar tamamlanmadı. Vatandaşlar yaklaşık bir yıldır bu yolun yapılamamasından şikayetçi. Vatandaşlar, “Bir senedir buralar böyle. vatandaşlar toz içinde biz toz içindeyiz. Evler her gün yıkanıyor. O tarafı kazdılar duruyor. yapılacak diye bekliyoruz. yapılan yolların da bir kısmı çöktü. kaldırım taşları çökmüş durumda” diyerek tepkisini dile getirdi. Yolların haline isyan eden başka bir Foçalı ise, “Biz Foçalıyız. Ailemiz atalarımız hep Foça’da yaşadılar. Bu gördüğünüz yer Atatürk Mahallesi, Sevgi Caddesi’nin en önemli yeri. Burada en basit ev bir trilyondan başlar.” İfadelerini kullandı.

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