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Gazi ve ailesi, maganda dehşeti yaşadı

Giriş Tarihi: 11.10.2019, 16:45

Afyonkarahisar'da otopark tartışması nedeniyle Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Güneydoğu gazisi İsmail Kumartaşlı saldırıya uğradı.
Afyonkarahisar kent merkezinde bulunan Karaman Mahallesi'ndeki bir iş merkezi önünde engelli ve gaziler için ayrılan otopark alanına otomobilini park eden Erhan K. ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, 'park alanı kullanımı' dolayısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar, gazi Kumartaşlı ile Erhan K.'yı ayırdı.

Gazi Kumartaşlı, iş merkezindeki dernek binasına götürüldü. Hırsını alamayan Erhan K., bir apartmanın bahçesinde bulunan 'Çimlere basmayın' yazılı demir levhayı söküp Gazi Kumartaşlı'nın 35 NMM 35 plakalı otomobilinin arka camına vurarak kırdı. Aracın içerisinde bulunan gazinin 5 yaşındaki oğlu Melih Kumartaşlı da büyük korku yaşarken, aynı demir levhayla dernek binası içerisini basan Erhan K., tekrar gazi Kumartaşlı'ya saldırdı. Erhan K.'ya karşı sandalyeyle müdahalede bulunan Gazi Kumartaşlı'yı tekrak vatandaşlar ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşanan kavgaya müdahale etti. Polis ekipleri, camı kırılan otomobil ve dernek binasında incelemelerde bulundu.

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