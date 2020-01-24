Gece neler yaşandı? Manisa'da korkutan bir deprem daha!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/gece-neler-yasandi-manisada-korkutan-bir-deprem-daha" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberine göre, Kandilli Rasathanesi, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Öte yandan Manisa, gece boyunca 3.0 ve üzeri büyüklükte 6 farklı deprem yaşadı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi merkez üssü Musalar köyünde önceki gece saat 22.22'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin etkileri İstanbul'da Beylikdüzü, Esenler, Fatih ve Zeytinburnu gibi ilçelerde yoğun olarak hissedilmişti.