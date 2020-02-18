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Gezi Davası'ndaki karar ne anlama geliyor?

Giriş Tarihi: 18.02.2020, 21:17

Gezi Parkı Davası'nda verilen şaşırtıcı karar tartışmalara yol açtı. Gezi Davası’ndaki karar ne anlama geliyor? Gezi bir darbe girişimi miydi? FETÖ 'Gezi Olayları'nın neresindeydi? Sabah Gazetesi editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında süreci aktardı. Kıran, "Gezi kalkışması Fetullahçı Terör Örgütü’nün polis ve yargı ayağıyla desteklendiği AK Parti hükümetini devirmek için gerçekleştirilen sokak hareketleriydi. O dönemin FETÖ’cü savcıları ve polisleri Gezi Parkı’nda 3 ağacın sökülüp taşınmasını bahane ederek 22 gün boyunca Gezi Parkı’nı işgal ettiler ve 79 ile bu kalkışma sürdü. FETÖ açıktan bu kalkışmaya destek verdi." şeklinde konuştu.

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