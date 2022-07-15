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    Yeniasır TV Gündem Hain girişimin kilit noktası! Çiğli Hava Üssü'nde o gece neler yaşandı?

    Hain girişimin kilit noktası! Çiğli Hava Üssü'nde o gece neler yaşandı?

    Giriş Tarihi: 15.07.2022, 10:32

    Hain darbe girişimin İstanbul ve Ankara sonrası en önemli kilit noktalarından biri de İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te kaldığı otelde suikast planlayan aralarında Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinin de bulunduğu 37 hain, 15 Temmuz günü Çiğli'deki üste "yurtta sulh konseyi" üyesi darbeci tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in öncülüğünde bir araya geldi. Peki o gece neler yaşandı? Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.

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