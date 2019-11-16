Hazar’ın başına gelenlerden kim sorumlu? Hercai 21. bölüm ATV canlı izle!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/hazarin-basina-gelenlerden-kim-sorumlu-hercai-21-bolum-atv-canli-izle" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

21. bölümü heyecanla beklenen dizi Hercai 15 Kasım Cuma akşamı ATV'de izleyicisi ile buluştu! Hercai'nin son bölümünü izlemek isteyen diziseverler, 'Hercai son bölüm tek parça izle, Hercai tek parça izle, Hercai 21. bölüm izle' gibi merak edilenlere yanıt aradı. Hercai'nin merakla beklenen son bölümünde, Reyyan babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, herkesin aklında tek bir soru var. Acaba Hazar Şadoğlu’nu iten gerçekten Miran mı? İşte Hercai'nin 21. bölüm tek parça izleme sayfası!

Hercai 21. Bölüm izle yeni bölüm izle

Miran'a inanmasıyla başta Zehra dahil tüm Şadoğlu ailesini karşısına alan Reyyan, annesinin attığı tokatla yıkılır. Yaşadığı sevdanın tüm yükünü taşımaya hazır hissettiğini düşünürken annesinin verdiği tepki Reyyan'ı derinden yaralar ve babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar. Reyyan'ın kendini suçlamasına dayanamayan Miran tüm sevgisiyle Reyyan'ı iyileştirmeye çalışır. Diğer yandan Hazar'ın hayati tehlikeyi atlatıp gözlerini açması Şadoğlu ailesinde bayram havası estirir. Zehra kızına attığı tokadın pişmanlığını yaşarken, Reyyan'a vurma sebebinin doğru olup olmadığını öğrenmek ister. Babasının uyandığını öğrenen Reyyan Miran'ın yanında olmasının verdiği güçle hastaneye gelir. Reyyan babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, herkesin aklında tek bir soru vardır. Acaba Hazar Şadoğlu'nu iten gerçekten Miran mıdır?