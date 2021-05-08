İçişleri Bakanı Soylu'dan İsrail terörüne tepki: Üç maymunu oynamaya devam etsinler

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/icisleri-bakani-soyludan-israil-terorune-tepki-uc-maymunu-oynamaya-devam-etsinler" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İşgalci İsrail güçlerinin aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Mescid-i Aksa'da namaz kılan Müslümanlara yönelik alçak saldırısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında tepki gösterdi. "Birileri üç maymunu oynamaya devam etsin" diyen Süleyman Soylu, saldırının sadece Müslümanlara değil insanlığa yapıldığını ifade etti. Kendi içindeki problemleri öteleyen bir batı dünyası var diyen Bakan Soylu, saldırıyı kınadıklarını bir kez daha ifade etti.