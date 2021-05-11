İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen 'Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri' konulu genelge kapsamında şehit aileleri, arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği'ne genelge gönderdi! Şehit ailelerine kısıtlama muafiyeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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