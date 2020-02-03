 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu!

İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu!

Giriş Tarihi: 03.02.2020, 09:12

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu, biri ağır 9 askerin de yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlara, bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen rejim unsurlarınca topçu atışının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun topçu atışı neticesinde 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İdlib'de 4 askerimiz şehit oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Manisa'da deprem fırtınası! Artçılar sabaha kadar sürdü
Manisa'da deprem fırtınası! Artçılar sabaha kadar sürdü
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması
Hekimoğlu 6. bölüm fragmanı
Hekimoğlu 6. bölüm fragmanı
Dikkat! İzinsiz numara paylaşan yandı!
Dikkat! İzinsiz numara paylaşan yandı!
İletişim Başkanlığı'ndan deprem harcamaları paylaşımı
İletişim Başkanlığı'ndan deprem harcamaları paylaşımı
İzmir depreme hazır mı? İzmir'de 75 bin bina risk altında
İzmir depreme hazır mı? İzmir'de 75 bin bina risk altında
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması
Çin'den tahliye edilen Türklerde koronavirüs çıktı mı? Bakan Koca açıkladı
Koca Yusuf Wuhan'da!
Koca Yusuf Wuhan'da!
Afrika'yı en fazla ziyaret eden lider Başkan Erdoğan!
Afrika'yı en fazla ziyaret eden lider Başkan Erdoğan!
'Koca Yusuf' yola çıktı... Ambulans uçak Çin'e gidiyor
'Koca Yusuf' yola çıktı... Ambulans uçak Çin'e gidiyor
Başkan Erdoğan'dan tarihi mesaj!
Başkan Erdoğan'dan tarihi mesaj! "Mescid-i Aksa'nın mahremiyetini koruyamazsak, yarın kem gözlerin Kabe'ye çevrilmesini engelleyemeyiz"