İhalesi 429 milyon liraya mal olmuştu! İzmir'de opera binası inşaatı neden durduruldu?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/ihalesi-429-milyon-liraya-mal-olmustu-izmirde-opera-binasi-insaati-neden-durduruldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de 2017 yılında 429 milyon liraya ihale edilen opera binası inşaatı durduruldu. Cumhuriyet tarihinde opera sanatına özel ilk bina olarak ihalesi yapılan proje yüzde 50 oranında tamamlanma aşamasına gelmişken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer projeden vazgeçildiğini açıkladı. İnşaatın 1,5 milyar TL oranında ek bir maliyet getireceği belirtilerek farklı bir kamu binasına dönüştürüleceği ifade edildi. Detayları A Haber'den Tayfun Er konuğu İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Mısırlı ile değerlendirdi.