  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İhalesi 429 milyon liraya mal olmuştu! İzmir'de opera binası inşaatı neden durduruldu?

    İhalesi 429 milyon liraya mal olmuştu! İzmir'de opera binası inşaatı neden durduruldu?

    Giriş Tarihi: 18.07.2022, 11:12

    İzmir'de 2017 yılında 429 milyon liraya ihale edilen opera binası inşaatı durduruldu. Cumhuriyet tarihinde opera sanatına özel ilk bina olarak ihalesi yapılan proje yüzde 50 oranında tamamlanma aşamasına gelmişken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer projeden vazgeçildiğini açıkladı. İnşaatın 1,5 milyar TL oranında ek bir maliyet getireceği belirtilerek farklı bir kamu binasına dönüştürüleceği ifade edildi. Detayları A Haber'den Tayfun Er konuğu İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Fikret Mısırlı ile değerlendirdi.

    MİT’ten GARA’da nokta operasyon
    MİT'ten GARA'da nokta operasyon
    MSB görüntüleri paylaştı! Yunanistan göçmenleri yine geri itti
    MSB görüntüleri paylaştı! Yunanistan göçmenleri yine geri itti
    Kabine yarın toplanıyor! KYK borç faizleri silinecek mi?
    Kabine yarın toplanıyor! KYK borç faizleri silinecek mi?
    MİT’ten PKK’ya nokta operasyon
    MİT'ten PKK'ya nokta operasyon
    Eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde düğüm çözüldü!
    Eğitimci Nazmi Arıkan cinayetinde düğüm çözüldü!
    15 Temmuz için salalar arşa yükseldi
    15 Temmuz için salalar arşa yükseldi
    15 Temmuz Destanı’nın 6.Yılı: Devlet Bahçeli’den Saraçhane’de çarpıcı mesajlar
    15 Temmuz Destanı'nın 6.Yılı: Devlet Bahçeli'den Saraçhane'de çarpıcı mesajlar
    Başkan Erdoğan’dan Saraçhane’deki 15 Temmuz buluşmasında çarpıcı mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Saraçhane'deki 15 Temmuz buluşmasında çarpıcı mesajlar
    Suikast timi menfezde nasıl yakalandı?
    Suikast timi menfezde nasıl yakalandı?
    Başkan Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı konutta 15 Temmuz gecesi neler yaşandı?
    Başkan Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı konutta 15 Temmuz gecesi neler yaşandı?
    Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı
    Başkan Erdoğan’dan, Datça’daki ekiplere geçmiş olsun telefonu
    Başkan Erdoğan'dan, Datça'daki ekiplere geçmiş olsun telefonu
    Hain girişimin kilit noktası! Çiğli Hava Üssü’nde o gece neler yaşandı?
    Hain girişimin kilit noktası! Çiğli Hava Üssü'nde o gece neler yaşandı?
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    EN YENİ VİDEOLAR

    Arıkan cinayetinde flaş gelişme! Zanlı tutuklandı
    Arıkan cinayetinde flaş gelişme! Zanlı tutuklandı
    MİT’ten GARA’da nokta operasyon
    MİT'ten GARA'da nokta operasyon
    Bodrum’da korku dolu anlar! Metrelerce yükseğe çıkıp intihara kalkıştı
    Bodrum'da korku dolu anlar! Metrelerce yükseğe çıkıp intihara kalkıştı
    Manisa’da korkutan deprem! AFAD son depremler...
    Manisa'da korkutan deprem! AFAD son depremler...
    Balıkesir’de orman yangını
    Balıkesir'de orman yangını
    Manisa Spil Dağı’nda heyecanlandıran görüntü! Hemen telefona sarıldılar
    Manisa Spil Dağı'nda heyecanlandıran görüntü! Hemen telefona sarıldılar