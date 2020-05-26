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    Yeniasır TV Gündem İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yassıada paylaşımı

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Yassıada paylaşımı

    Giriş Tarihi: 26.05.2020, 21:42

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı Yassıada paylaşımda, "Demokrasi tarihimizin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada demokrasi ve özgürlük adası olarak yeniden doğuyor. Demokrasi ve özgürlük için ödediğimiz bedellerin simgesi ve hatırası olarak bu adayı gelecek nesillere miras bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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