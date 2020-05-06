İmmün plazma tedavisi başarılı mı? İmmün plazma tedavisinin yan etkisi var mı? İşte detaylar...

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Koronavirüsü yenen hastalar, diğer hastalara şifa olmak için immün plazma tedavisine destek veriyor. Peki, immün plazma tedavisi başarılı mı? İmmün plazma tedavisinin yan etkisi var mı? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, immün plazma tedavisiyle ilgili soruları cevapladı. İşte detaylar...