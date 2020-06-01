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    Yeniasır TV Gündem İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başlıyor! İşsizlik maaşı almak için hangi şartlar belirlendi? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

    İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri başlıyor! İşsizlik maaşı almak için hangi şartlar belirlendi? Kimler işsizlik maaşı alabilir?

    Giriş Tarihi: 01.06.2020, 12:26

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işszilik ve kısa çalışma ödemelerinin bugün itibariyle başlayacağını duyurdu. Peki, işsizlik maaşı almak için hangi şartlar belirlendi? Kimler işsizlik maaşı alabilir? İşte detaylar...

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