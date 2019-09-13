İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'ndan 27 kişiye 1 ayda 804 bin TL maaş

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/istanbulda-ekrem-imamoglundan-27-kisiye-1-ayda-804-bin-tl-maas" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde haksız yere kovduğu işçilerin direnişi sürüyor. Ancak belediyede CHP'liler için işler biraz farklı. Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da göreve geldikten sonra göreve getirdiği isimler ve aldıkları maaşlar tepki çekiyor. İBB’de 27 kişiye 1 ayda 804 bin TL maaş ödendiği ortaya çıktı. İBB’de 1 ayda tek kişiye 3 maaş verildiği de belgelerle gözler önüne serildi. Peki İBB’den 3 maaş alanlar kim? A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi editörü Kenan Kıran, İBB’deki tepki çeken gelişmenin detaylarını anlattı.