 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'ndan 27 kişiye 1 ayda 804 bin TL maaş

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'ndan 27 kişiye 1 ayda 804 bin TL maaş

Giriş Tarihi: 13.09.2019, 16:25

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde haksız yere kovduğu işçilerin direnişi sürüyor. Ancak belediyede CHP'liler için işler biraz farklı. Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da göreve geldikten sonra göreve getirdiği isimler ve aldıkları maaşlar tepki çekiyor. İBB’de 27 kişiye 1 ayda 804 bin TL maaş ödendiği ortaya çıktı. İBB’de 1 ayda tek kişiye 3 maaş verildiği de belgelerle gözler önüne serildi. Peki İBB’den 3 maaş alanlar kim? A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi editörü Kenan Kıran, İBB’deki tepki çeken gelişmenin detaylarını anlattı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'ndan 27 kişiye 1 ayda 804 bin TL maaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Muğla’daki yangın kısmen kontrol altına alındı
Muğla’daki yangın kısmen kontrol altına alındı
İzmir'de PKK'nın yaktığı ormanlık alanlar yeşillenecek
İzmir'de PKK'nın yaktığı ormanlık alanlar yeşillenecek
Diyarbakır'da annelerin evlat nöbeti 12. gününde...
Diyarbakır'da annelerin evlat nöbeti 12. gününde...
Muğla'daki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Muğla'daki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
İzmir'de çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı
İzmir'de çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı
'Efelerden' evlat nöbetindeki annelere destek mesajı
'Efelerden' evlat nöbetindeki annelere destek mesajı
Muğla’daki yangın kısmen kontrol altına alındı
Muğla’daki yangın kısmen kontrol altına alındı
İzmir'de PKK'nın yaktığı ormanlık alanlar yeşillenecek
İzmir'de PKK'nın yaktığı ormanlık alanlar yeşillenecek
Diyarbakır'da annelerin evlat nöbeti 12. gününde...
Diyarbakır'da annelerin evlat nöbeti 12. gününde
Muğla'daki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
Muğla'daki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor
İzmir'de çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı
İzmir'de çöp kamyonu ile otomobil çarpıştı
'Efelerden' evlat nöbetindeki annelere destek mesajı
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere 'Efelerden' videolu destek