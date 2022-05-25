  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den manidar Yunanistan ziyareti

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den manidar Yunanistan ziyareti

    Giriş Tarihi: 25.05.2022, 13:37

    Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis geçtiğimiz günlerde ABD kongresinde yaptığı skandal açıklamada isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumun göz önünde bulundurulmasını istemişti. Bu haddini aşan açıklamalara Başkan Recep Tayyip Erdoğan sert tepki göstererek "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" demişti. Tüm bunlar yaşanırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Yunanistan'a ziyarette bulundu. CHP'li Soyer'i kapıda karşılayan Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, haddini aşan sözler kullandı. Bakoyannis "Erdoğan'ın ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz, barış için çabalamalıyız. Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı. Tüm bu açıklamalar karşısında ise Tunç Soyer sessizliğini korumaya devam ediyor.

    İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 26 ilde harekete geçildi
    İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 26 ilde harekete geçildi
    MHP Grup Toplantısı’nda Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
    MHP Grup Toplantısı'nda Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
    Sude Naz Akkuş’a veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı
    Sude Naz Akkuş’a veda! Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı
    Başkan Erdoğan’dan Yeni Tip Denizaltı Projesi’nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan sanatçıların aile üyeleriyle buluştu
    Başkan Erdoğan sanatçıların aile üyeleriyle buluştu
    Başkan Erdoğan Türk Müziği Tarihi Sergisi’ni gezdi.
    Başkan Erdoğan Türk Müziği Tarihi Sergisi’ni gezdi.
    Başkan Erdoğan’dan başsağlığı mesajı
    Başkan Erdoğan'dan başsağlığı mesajı
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarih yazan kadın boksörleri tebrik etti
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarih yazan kadın boksörleri tebrik etti 21.5.2022 13:18:56
    Başkan Erdoğan ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque’den ortak basın toplantısı
    Başkan Erdoğan ve Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'den ortak basın toplantısı
    Başkan Erdoğan’dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni’nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Temel Atma Töreni'nde önemli mesajlar 20.5.2022 15:59:11
    Başkan Erdoğan’dan Avrupa’ya PKK/YPG tepkisi
    Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya PKK/YPG tepkisi
    Başkan Erdoğan’dan Pakistan MİLGEM Projesi üçüncü gemisini denize indirme törenine video mesaj
    Başkan Erdoğan'dan Pakistan MİLGEM Projesi üçüncü gemisini denize indirme törenine video mesaj
    Son dakika: AK Parti’de MYK toplantısı! Sözcü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar
    Son dakika: AK Parti'de MYK toplantısı! Sözcü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    EN YENİ VİDEOLAR

    Yüksek manevra kabiliyetli 10 yangın söndürme uçağı İzmir’e geldi
    Yüksek manevra kabiliyetli 10 yangın söndürme uçağı İzmir'e geldi
    Denizli’de krom madeninde göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
    Denizli'de krom madeninde göçük: 1 kişi hayatını kaybetti
    Bir Zamanlar Çukurova 138. bölüm fragmanı
    Bir Zamanlar Çukurova 138. bölüm fragmanı
    İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 26 ilde harekete geçildi
    İzmir merkezli FETÖ operasyonu! 26 ilde harekete geçildi
    Yürekleri ağza getiren kaza! Benzinliğe böyle daldı
    Yürekleri ağza getiren kaza! Benzinliğe böyle daldı
    Denizli’deki Laodikya Antik Kenti 1690 yıl sonra izleyicilerle buluştu
    Denizli'deki Laodikya Antik Kenti 1690 yıl sonra izleyicilerle buluştu