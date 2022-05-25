İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den manidar Yunanistan ziyareti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-buyuksehir-belediye-baskani-tunc-soyerden-manidar-yunanistan-ziyareti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yunanistan Başbakanı Kriyakos Miçotakis geçtiğimiz günlerde ABD kongresinde yaptığı skandal açıklamada isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumun göz önünde bulundurulmasını istemişti. Bu haddini aşan açıklamalara Başkan Recep Tayyip Erdoğan sert tepki göstererek "Artık benim için Miçotakis diye birisi yok" demişti. Tüm bunlar yaşanırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Yunanistan'a ziyarette bulundu. CHP'li Soyer'i kapıda karşılayan Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis, haddini aşan sözler kullandı. Bakoyannis "Erdoğan'ın ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz, barış için çabalamalıyız. Erdoğan'ın iki halk arasındaki ilişkileri rehin almasına izin veremeyiz" ifadelerini kullandı. Tüm bu açıklamalar karşısında ise Tunç Soyer sessizliğini korumaya devam ediyor.