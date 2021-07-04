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    İzmir Büyükşehir'de kamera yolsuzluğu

    Giriş Tarihi: 04.07.2021, 12:54

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında sahilde kamera işini özel bir güvenlik şirketine verdi ancak Sayıştay tarafından yapılan incelemelerde kamu zararı olduğu ortaya çıktı. İncelemeye göre 5 milyon 950 lira değerindeki ihalede 2 bin 666 liralık kamu zararı bulunuyor. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.

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