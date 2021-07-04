İzmir Büyükşehir'de kamera yolsuzluğu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/izmir-buyuksehirde-kamera-yolsuzlugu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında sahilde kamera işini özel bir güvenlik şirketine verdi ancak Sayıştay tarafından yapılan incelemelerde kamu zararı olduğu ortaya çıktı. İncelemeye göre 5 milyon 950 lira değerindeki ihalede 2 bin 666 liralık kamu zararı bulunuyor. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.