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    İzmir depreminde hasar gören belediye binası neden yıkılmıyor?

    Giriş Tarihi: 20.09.2021, 14:43

    İzmir'de geçtiğimiz sene 30 Ekim tarihinde gerçekleşen deprem sonrası pek çok bina yıkılmış ve hasar görmüştü. O binalardan biri de İzmir Büyükşehir Belediye binası oldu. Ancak depremin üzerinden neredeyse 1 sene geçmesine rağmen hasarlı belediye binasının yıkılmaması dikkatleri çekiyor. Peki İzmir Büyükşehir Belediye binası hasarlı olmasına rağmen neden yıkılmadı? AK Parti Çiğli ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

    İzmir'de deprem konutlarının teslimine depremin yıl dönümünde başlanacak

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