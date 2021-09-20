İzmir'de geçtiğimiz sene 30 Ekim tarihinde gerçekleşen deprem sonrası pek çok bina yıkılmış ve hasar görmüştü. O binalardan biri de İzmir Büyükşehir Belediye binası oldu. Ancak depremin üzerinden neredeyse 1 sene geçmesine rağmen hasarlı belediye binasının yıkılmaması dikkatleri çekiyor. Peki İzmir Büyükşehir Belediye binası hasarlı olmasına rağmen neden yıkılmadı? AK Parti Çiğli ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.
İzmir depreminde hasar gören belediye binası neden yıkılmıyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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